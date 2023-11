Les quatre Évangiles : contradictoires ou convergents ? Collège des Bernardins Paris Catégorie d’Évènement: Paris Les quatre Évangiles : contradictoires ou convergents ? Collège des Bernardins Paris, 17 janvier 2024, Paris. Les quatre Évangiles : contradictoires ou convergents ? Mercredi 17 janvier 2024, 19h30 Collège des Bernardins Qui est Jésus ? Les sources évangéliques sont-elles fiables ? Nous proposons de donner des clés pour mieux connaître le Christ, en menant principalement notre enquête dans la Bible, mais aussi dans l’histoire et l’archéologie. Âmes sensibles s’abstenir : ce grand inconnu peut devenir très présent dans votre vie ! Pour les étudiants et les jeunes actifs : possibilité de poursuivre l’échange autour d’un verre avec le professeur, dans l’un des nombreux établissements du quartier (aux frais de chacun), pour ceux qui le souhaitent. ‍ Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 75005 5e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.collegedesbernardins.fr/events-agenda/les-quatre-evangiles-contradictoires-ou-convergents »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-17T19:30:00+01:00 – 2024-01-17T21:00:00+01:00

2024-01-17T19:30:00+01:00 – 2024-01-17T21:00:00+01:00 Collège des Bernardins Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Collège des Bernardins Adresse 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Collège des Bernardins Paris latitude longitude 48.84834;2.351983

Collège des Bernardins Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/