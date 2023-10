Jésus : un mythe littéraire ou un personnage historique ? Collège des Bernardins Paris Catégorie d’Évènement: Paris Jésus : un mythe littéraire ou un personnage historique ? Collège des Bernardins Paris, 10 janvier 2024, Paris. Jésus : un mythe littéraire ou un personnage historique ? Mercredi 10 janvier 2024, 19h30 Collège des Bernardins Enquête dans l’Histoire Les sources évangéliques sont-elles fiables ? Nous proposons de donner des clés pour mieux connaître le Christ, en menant principalement notre enquête dans la Bible, mais aussi dans l’histoire et l’archéologie. Âmes sensibles s’abstenir : ce grand inconnu peut devenir très présent dans votre vie ! Possibilité de poursuivre l’échange autour d’un verre avec le professeur, dans l’un des nombreux établissements du quartier (aux frais de chacun), pour ceux qui le souhaitent. Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 75005 5e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.collegedesbernardins.fr/events-agenda/jesus-un-mythe-litteraire-ou-un-personnage-historique »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

