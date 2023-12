Foi et raison : L’ampleur de l’intelligence humaine selon Saint Thomas d’Aquin Collège des Bernardins Paris Catégorie d’Évènement: Paris Foi et raison : L’ampleur de l’intelligence humaine selon Saint Thomas d’Aquin Collège des Bernardins Paris, 10 janvier 2024, Paris. Foi et raison : L’ampleur de l’intelligence humaine selon Saint Thomas d’Aquin Mercredi 10 janvier 2024, 19h30 Collège des Bernardins Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-10T19:30:00+01:00 – 2024-01-10T21:00:00+01:00

Fin : 2024-01-10T19:30:00+01:00 – 2024-01-10T21:00:00+01:00 “Foi et raison viennent de Dieu” affirme le docteur commun. Elles ne s’opposent donc pas mais se font grandir mutuellement ; il ne faut pas se méfier de notre intelligence et de ses ressources naturelles. Cette insistance sur les capacités de la pensée a de nombreuses implications. Elle permet à tous les hommes de communiquer de façon féconde , quelque soient leur origine et leur religion, y compris à propos de Dieu et du destin de l’homme. Saint Thomas croit que cela est possible même avec ceux qui n’ont pas accès à la Révélation chrétienne, et qui ont d’ailleurs beaucoup à apprendre au chrétien.

Saint Thomas pense que l'intelligence est capable d'approcher les réalités les plus profondes de l'existence et est ouverte à la transcendance. Aujourd'hui la tendance est plus pessimiste : seules les sciences empiriques sont reconnues comme valides, et la philosophie qui aborde les questions les plus profondes ne semble pas pouvoir conduire à un savoir sérieux…

