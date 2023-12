Quand la clarinette conte – L’arbre généreux Collège des Bernardins Paris Catégorie d’Évènement: Paris Quand la clarinette conte – L’arbre généreux Collège des Bernardins Paris, 10 janvier 2024, Paris. Quand la clarinette conte – L’arbre généreux Mercredi 10 janvier 2024, 15h00 Collège des Bernardins Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Mercredi 10 janvier 2024, 15h00

Le conte de l'arbre généreux est une métaphore de l'existence par les simples figures de l'arbre et de l'homme. Il raconte l'histoire « d'un arbre qui aimait un petit garçon ». Le petit garçon devient jeune homme, le jeune homme un adulte, l'adulte un vieillard. À chaque étape de son existence, l'homme trouve auprès de l'arbre le réconfort nécessaire lui permettant de poursuivre sa quête sur le chemin de la vie. Le « Tou Bichvat » fête le renouveau de l'arbre, la montée de la sève… dans la communauté juive. Avec Rose Bacot c'est un retour aux sources de notre héritage chrétien. Chaque séance est suivie d'un goûter convivial avec la conteuse. La clarinette conte, qu'est-ce que c'est ? Rose Bacot propose plusieurs contes d'origine juive, de l'Europe de l'Est, accompagnés de musique klezmer. Tous empreints de poésie, d'humour et d'une touche de philosophie, ces contes musicaux, qui s'adressent aux petits comme aux grands, participent à un éveil musical et représentent une ouverture culturelle. A partir de 7 ans. Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte. ‍ Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France

