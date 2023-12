L’Europe à l’épreuve de ses plus proches voisins Collège des Bernardins Paris, 9 janvier 2024 19:00, Paris.

Au moment où l’Europe s’interroge sur son identité et son modèle politique, peut-elle ignorer ceux qui, à ses portes, la contestent dans ses fondements mêmes ? Si proches de nous par leur histoire et leur culture, la Russie, la Turquie et l’Iran ont pourtant vu naître de nouvelles tyrannies qui élaborent une redoutable alternative à l’idée d’Europe. Leur ressort est en effet l’inversion des principales valeurs européennes : l’universalisme, la défense des libertés individuelles ou l’équilibre des pouvoirs sont réinterprétés comme la marque d’un Occident corrompu et comme des menaces pour l’intégrité de ces pays. Affronter cette lecture inversée, prendre la mesure de ces haines viscérales, les inscrire dans l’histoire longue peut paradoxalement nous permettre d’éprouver nos forces. Et peut-être aussi de mieux inventer l’Europe de demain.

Avec :

Céline Spector , philosophe, professeure à Sorbonne Université

, philosophe, professeure à Sorbonne Université Hamit Bozarslan , docteur en histoire et en études politiques, directeur d’études à l’EHESS

, docteur en histoire et en études politiques, directeur d’études à l’EHESS Pierre Buhler , ancien ambassadeur en Pologne et ancien directeur de l’Institut de France

, ancien ambassadeur en Pologne et ancien directeur de l’Institut de France Laurence Mathias, responsable des classes préparatoires de Sainte-Marie de Neuilly pour animer la table ronde

