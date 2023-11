Comment prier avec la Bible ? Collège des Bernardins Paris, 20 décembre 2023, Paris.

Comment prier avec la Bible ? Mercredi 20 décembre, 19h30 Collège des Bernardins

La Bible : le livre le plus vendu dans le monde… mais peut-être le moins lu ? Combien de chrétiens sont-ils découragés avant même de l’avoir ouverte ? Nous proposons de donner des clés pour comprendre comment fonctionne cette bibliothèque, et ne plus se sentir coincé dans un labyrinthe. À travers des conseils très pratiques, mais aussi une enquête historique, nous nous familiarisons avec ce trésor qui offre à chacun une Parole vivante.

Pour les étudiants et les jeunes actifs : possibilité de poursuivre l’échange autour d’un verre avec le professeur, dans l’un des nombreux établissements du quartier (aux frais de chacun), pour ceux qui le souhaitent.

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 75005 5e Arrondissement Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T19:30:00+01:00 – 2023-12-20T21:00:00+01:00

Collège des Bernardins