Influenceurs : les pleins pouvoirs ?

Mardi 19 décembre, 20h00
Collège des Bernardins

En lien direct avec leurs communautés respectives, ils et elles s'expriment sur des sujets aussi variés que le bien-être, la mode, la culture ou la politique. Ces nouveaux prescripteurs sont parfois érigés en modèle, notamment par les adolescents, nombreux à suivre leurs interventions sur les réseaux, où, souvent, leur quotidien est mis en scène. Les entreprises et les politiques se les arrachent, car ils ont la capacité de toucher un nombre très important de citoyens. Pour certains, ils sont devenus une source première d'information, en concurrence direct avec les médias traditionnels. Qui sont ces leaders d'un genre nouveau, quel est leur véritable pouvoir d'influence, auprès de qui se déploient-t-ils ? Comment peut-il s'exercer de manière vertueuse et quelles responsabilités en découlent ? Ces questions méritent d'être posées, à l'heure où certaines dérives ont amené le législateur à davantage encadrer la profession.

Avec notamment :

Stéphanie Lukasik, enseignante-chercheuse, Université du Luxembourg; chercheuse associée, IMSIC des universités d'Aix-Marseille et de Toulon, spécialiste des questions liées à la réception de l'information via les réseaux socio numériques

Anna Toumazoff, militante féministe et influenceuse. Auteur de différents hashtags de dénonciation autour des violences sexuelles : #UberCestOver, #SciencesPorcs et #DoublePeine

Jacopo Bodini, docteur de recherche en philosophie et chercheur postdoctoral, Université Jean Moulin Lyon 3 et Collège des Bernardins, spécialiste de l'esthétique des médias, de la philosophie de la technologie et de la philosophie des émotions

Débat animé par Fabrice Rousselot, directeur de la rédaction, The Conversation

Collège des Bernardins
20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France

