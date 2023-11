Le langage des corps : la différence sexuelle Collège des Bernardins Paris Catégorie d’Évènement: Paris Le langage des corps : la différence sexuelle Collège des Bernardins Paris, 19 décembre 2023, Paris. Le langage des corps : la différence sexuelle Mardi 19 décembre, 19h30 Collège des Bernardins ‍Le corps et son mystère – Une anthropologie spirituelle Découvrir notre nature humaine et comprendre notre corps sexué Notre époque est habitée par de nombreuses questions sur le corps. Il est l’objet d’interrogations et souvent d’inquiétudes. La condition corporelle de l’humanité est une énigme que le parcours propose d’éclairer. À l’écoute de la Révélation, nous évoquerons le corps dans la Bible, le corps du Christ, la symbolique du corps, sa différenciation sexuelle et enfin la promesse de sa résurrection. La signification de la différenciation sexuelle demeure une énigme. Que pouvons-nous en dire ? Masculin et féminin renvoient-ils à autre chose qu’à des individus mâle et femelle ? Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 75005 5e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.collegedesbernardins.fr/events-agenda/le-langage-des-corps-la-difference-sexuelle »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-19T19:30:00+01:00 – 2023-12-19T21:00:00+01:00

2023-12-19T19:30:00+01:00 – 2023-12-19T21:00:00+01:00 Collège des Bernardins Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Collège des Bernardins Adresse 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Collège des Bernardins Paris latitude longitude 48.84834;2.351983

Collège des Bernardins Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/