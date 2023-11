Ciné Club – Sur les quais Collège des Bernardins Paris, 16 décembre 2023, Paris.

Ciné Club – Sur les quais Samedi 16 décembre, 17h00 Collège des Bernardins

‍

Bande Annonce, *Sur les Quais*, réalisé en 1954 par Elia Kazan.

Film en version originale, sous-titré en français

‍

Synopsis :

Un jeune docker, Terry Malloy, ancien boxeur, est manipulé par son frère, avocat du syndicat des dockers dirigé par le crapuleux Johnny Friendly. Il assiste sans intervenir au meurtre d’un employé qui voulait dénoncer les méthodes illégales de ce dernier. Malloy se retrouve devant un cas de conscience.

Porté par une réalisation inspiré et un casting remarquable avec Marlon Brando, Sur les quais fait partie des plus grands films d’Elia Kazan, à une époque où il enchaînait les chefs d’œuvre comme Un tramway nommé désir (1951) A l’est d’Eden (1955).

Ciné-Club, qu’est-ce que c’est ?

Des rendez-vous pour éveiller et former l’esprit critique des jeunes face aux films, interroger l’Homme dans toutes ses dimensions et grandir dans l’art de contempler !

Chaque projection est suivie d’un temps d’analyse, d’échanges et de débat animé par Sabine de La Moissonnière, professeure de lettre et formatrice en analyse filmique.

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 75005 5e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.collegedesbernardins.fr/events-agenda/cine-club-sur-les-quais »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T17:00:00+01:00 – 2023-12-16T20:00:00+01:00

2023-12-16T17:00:00+01:00 – 2023-12-16T20:00:00+01:00

Collège des Bernardins