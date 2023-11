« René Girard, lecteur de l’Écriture » Collège des Bernardins Paris, 15 décembre 2023, Paris.

« René Girard, lecteur de l’Écriture » Vendredi 15 décembre, 09h30 Collège des Bernardins

Parrainée par l’Académie française, cette journée aura pour objectif de mettre en lumière le rapport girardien à la révélation judéo-chrétienne. Quel est le sens du bouc émissaire dans les récits bibliques ? La passion du Christ équivaut-elle à un sacrifice ? Comment la théorie mimétique de Girard peut-elle éclairer notre compréhension de la nouveauté du message évangélique ?

Lors de cette journée, des spécialistes reconnus de la pensée girardienne et des penseurs aborderont la théorie mimétique sous un angle inédit.

9h30-9h40 Olric de Gélis, Président du Pôle de Recherche, Collège des Bernardins

9h40-9h50 Marie Girard, Présidente de la Société des amis de Joseph & René Girard

Présidence : Frédérique Poulet, Faculté Notre-Dame, Paris

9h50-10h20 Dominique Janthial, Communauté de l’Emmanuel, Bruxelles : « Girard et la critique prophétique des sacrifices »

10h20-10h50 Wolfgang Palaver, Universität Innsbruck : « The Triumph of the Cross: René Girard’s Reading of the New Testament »

Conférence en anglais

10h50-11h10 PAUSE

11h10-11h40 Table ronde (animée par Frédérique Poulet)

11h40-12h00 Panel étudiants : Louis Corpechot, Diocèse de Paris : « Salut et désir mimétique »

12h00-12h30 Panel jeunes enseignants : Charles-Antoine Fogielman, Faculté Notre-Dame, Paris : « René Girard à l’épreuve du Lévitique »

Pause

Présidence : Alexandre Avril, Société des amis de Joseph & René Girard

14h30-15h William Franke, Vanderbilt University, Nashville : « Kénose et wokisme : une alternative à l’instrumentalisation de la justice sociale »

15h-15h30 Marie Monnet, DOMUNI Universitas, Bruxelles : « René Girard : la Bible, une révélation subversive »

15h30-16h00 PAUSE

16h00-16h30 Benoît Chantre, Association Recherches Mimétiques, Paris : « Péché actuel et conception virginale : René Girard, lecteur de l’Annonciation »

16h30-17h00 Table ronde (animée par Alexandre Avril)

17h-17h30 Félix Resch, Faculté Notre-Dame, Paris : « Conférence de clôture : Écriture et apologie »

17h30 Cocktail

Collège des Bernardins