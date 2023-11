Hommage à René Girard Collège des Bernardins Paris, 14 décembre 2023, Paris.

Hommage à René Girard Jeudi 14 décembre, 20h00 Collège des Bernardins

Récitant, Loïc Corbery Sociétaire de La Comédie Française

Quatuor Girard

Orchestre national Avignon-Provence

Direction musicale, Débora Waldman

Joseph Haydn

« Les sept dernières paroles du christ en croix » extraits

« Mon dieu, mon dieu, Pourquoi m’as-tu abandonné ? »

« Tout est consommé »

Richard Wagner, Siegfried-Idyll

Joseph Haydn, Symphonie n° 22 « le philosophe »

Charly Mandon, Concerto rituel pour quatuor à cordes et orchestre

À l’occasion du centenaire de la naissance de René Girard, découvrez un programme qui témoigne des références musicales et littéraires de ce penseur de la violence et de l’origine de la culture. Pour évoquer la mort du Christ, victime innocente, seront interprétées deux des Sept dernières paroles du Christ en croix de Joseph Haydn. En symétrie inversée, prendra place, à travers le poème symphonique Siegfried-Idyll de Wagner, la toute puissance du héros éponyme. Vient ensuite la création d’une œuvre de Charly Mandon, intitulé Concerto rituel pour quatuor et orchestre*. On découvrira le pouvoir originel de la musique, celui d’initier l’unité communautaire au moyen de la transe.

La musique se trouvant de ce fait à l’initiative des phénomènes collectifs de désignation du bouc-émissaire, un prologue musical et littéraire sera déclamé, personnifiant cette force formidable de l’art musical. En guise d’hommage, sera enfin proposée la *Symphonie n°22 dite « Le Philosophe » de Joseph Haydn.

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France

Collège des Bernardins