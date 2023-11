Concert de Noël Collège des Bernardins Paris, 13 décembre 2023, Paris.

Le Chœur de l’Armée Française fut créé en 1982 à la demande de Charles Hernu, alors ministre de la défense. Formation spéciale de la garde républicaine, il est le chœur officiel de la République et représente par son caractère original et unique, l’un des fleurons de la culture dans l’armée.

Unique chœur d’hommes professionnel en France, il est formé, dans sa formation maximale, de 40 chanteurs recrutés parmi l’élite des professionnels français. Il est dirigé par la Lieutenante-Colonelle Aurore Tillac et par la commandante Emilie Fleury.

Outre les œuvres nationales et militaires, il aborde un répertoire qui s’étend de la chanson traditionnelle et populaire, aux grandes œuvres classiques lyriques composées pour voix d’hommes, sans oublier quelques incursions dans la variété.

Diplômée du Conservatoire National Supérieur de Paris, du Conservatoire National de Musique de Lyon, et de l’Ecole Normale de Musique de Paris, Emilie Fleury a commencé sa carrière de chef à la tête de la maîtrise de l’Opéra de Lyon et assume actuellement, outre la direction conjointe du Chœur de l’Armée Française, celle du Chœur d’enfants et du Jeune Ensemble de la Maîtrise de Notre Dame de Paris.

Programme de la soirée

Le Chœur de l’Armée Française interprétera :

Félix MENDELSSOHN, Vidimus stellam ejus

Enrico MACIAS, Paris, tu m’as pris dans mes bras

Aaron COPLAND, The Little Horses

John Jacob NILES, I Wonder as I Wander

…et tant d’autres chants traditionnels de Noël !

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France

