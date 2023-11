La légende des héros – Adam et Eve Collège des Bernardins Paris, 13 décembre 2023, Paris.

L’histoire d’Adam et Ève, présentée à la lumière des plus grandes œuvres d’art, est riche de symboles et de valeurs.

Adam et Ève nous mèneront travers les arts, à la découverte de la statuaire médiévale, de fresques et retables de la Renaissance, en passant par plusieurs pièces musicales sacrées. Ces découvertes suscitent une passionnante réflexion sur le monde, qui anime les enfants tout au long de l’atelier.

Pour mieux connaître l’histoire d’Adam et Ève et la multiplicité des sens de ce récit biblique au cœur de la Genèse, les artistes seront nos éclaireurs, de Cranach à Haydn, Darius Milhaud, Chagall et bien d’autres !

Après avoir écouté l’histoire d’Adam et Eve, les enfants découvrent plusieurs œuvres d’art qui s’en sont inspirées(peinture, sculpture, ballet, opéra, musique, cinéma…) L’atelier est rythmé de jeux, de chansons et de moments d’expression, pour inviter les enfants à reformuler l’histoire et à en comprendre la portée symbolique !

« La légende des héros », qu’est-ce que c’est ?

Avec érudition et humour, Joséphine Barbereau, conteuse et fondatrice des ateliers Little io, invite à découvrir les œuvres inspirées des grands héros mythologiques, littéraires, religieux ou historiques. Elle présente leur histoire illustrée par des extraits musicaux et des projections d’œuvres picturales, à travers un atelier ponctué de quizz, de jeux et de ritournelles. L’histoire de l’art devient un jeu d’enfant !

