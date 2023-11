Comment sortir de la spirale de la guerre Collège des Bernardins Paris, 12 décembre 2023, Paris.

Comment sortir de la spirale de la guerre Mardi 12 décembre, 19h30 Collège des Bernardins

Ces conférences sont menées en partenariat avec l’unité pastorale Sainte Croix et l’Abbaye de la Cambre.

La prochaine conférence, faisant écho au séminaire « Comment soutenir l’Ukraine et construire la paix en Europe ? » évoquera la question de la construction de la paix.

Quel est le rôle de l’œcuménisme dans cette construction ? Une refondation de l’éthique dela diplomatie est-elle possible pour encourager une paix durable ?

Intervenant :

Antoine ARJAKOVSKY est co-directeur du département de recherche « Politique et Religions » au Collège des Bernardins. Il anime notamment deux séminaires au Collège des Bernardins (Paris) : « Quelle science politique et morale pour le vingt-et-unième siècle ? » et « Comment soutenir l’Ukraine et reconstruire la paix en Europe ? »

Il vient de publier Pour sortir de la guerre chez DDB.

Animée par Bosco d’OTREPPE, Responsable des pages Débats de La Libre Belgique

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 75005 5e Arrondissement Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T19:30:00+01:00 – 2023-12-12T22:00:00+01:00

Collège des Bernardins