Banquet Philo – Il faut des gens beaux… Samedi 9 décembre, 17h00 Collège des Bernardins

Les Banquets-Philo, qu’est-ce que c’est ?

‍

Un banquet, c’est généreux et savoureux. C’est pourquoi seront conviés à laréflexion, en plus de nos irremplaçables expériences personnelles, des acteurs,des chanteurs, des hommes de lettres et des artistes, voire… deshumoristes. Chaque thème existentiel sera ainsi inspiré et illustré parles arts… et par nos vies. Et pour que soient rassasiés aussi bien nos corpsque nos esprits, un apéritif égayera les échanges.

Dès 14 ans.

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France

2023-12-09T17:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:30:00+01:00

Collège des Bernardins