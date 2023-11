Noël aux Bernardins Collège des Bernardins Paris Catégorie d’Évènement: Paris Noël aux Bernardins Collège des Bernardins Paris, 7 décembre 2023, Paris. Noël aux Bernardins Jeudi 7 décembre, 17h30 Collège des Bernardins Le Chœur Préparatoire de la Maîtrise vous présente un florilège de Noëls anciens de différentes régions de France. Certains sont parvenus jusqu’à nous et demeurent bien connus de tous, mais d’autres ont été oubliés ; ils relatent autant la douceur de la Sainte Trinité que la venue des bergers avec leurs instruments tonitruants, avec tendresse et humour. Distribution: Maîtrise Notre-Dame de Paris, Chœur Préparatoire Béatrice Fontaine, piano et direction‍ Programme (durée : 15 min) Les anges dans nos campagnes Il est né le Divin enfant Allons ouïr sur nos têtes Cette nuit est né Noël Noël nouvelet Entre le boeuf et l’âne gris Dans une étable obscure Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 75005 5e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.collegedesbernardins.fr/events-agenda/illumination-du-sapin-de-noel »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T17:30:00+01:00 – 2023-12-07T19:30:00+01:00

