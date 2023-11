La Bible dit-elle la vérité ? Collège des Bernardins Paris, 6 décembre 2023, Paris.

La Bible dit-elle la vérité ? Mercredi 6 décembre, 19h30 Collège des Bernardins

La Bible : le livre le plus vendu dans le monde… mais peut-être le moins lu ? Combien de chrétiens sont-ils découragés avantmême de l’avoir ouverte ? Nous proposons de donner des clés pour comprendre comment fonctionne cettebibliothèque, et ne plus se sentir coincé dans un labyrinthe. À travers des conseils très pratiques, mais aussi uneenquête historique, nous nous familiarisons avec ce trésor qui offre à chacun une Parole vivante.

Pour les étudiants et les jeunes actifs : possibilité de poursuivre l’échange autour d’un verre avec le professeur, dans l’un des nombreux établissements du quartier (aux frais de chacun), pour ceux qui le souhaitent.

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T19:30:00+01:00 – 2023-12-06T21:00:00+01:00

