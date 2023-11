Midis Musicaux des Bernardins Collège des Bernardins Paris, 6 décembre 2023, Paris.

Midis Musicaux des Bernardins Mercredi 6 décembre, 12h30 Collège des Bernardins

Cinq étudiants en classe supérieure de guitare au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, font sonner un répertoire Renaissance et Baroque des XVI° et XVII° siècles, en illustration de l’exposition des trésors cachés du diocèse de Paris. Avec Cassie Martin, Virgile Barthe, Matéo Camisassa et le duo formé par Antoine Guerrero & Guadalupe Martin Pino.

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T12:30:00+01:00 – 2023-12-06T13:20:00+01:00

Collège des Bernardins