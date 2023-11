Laudate Deum Collège des Bernardins Paris, 4 décembre 2023, Paris.

Les Editions Première Partie présenteront une édition exceptionnelle du dernier texte du pape François sur l’écologie, dans sa traduction officielle, suivie du discours pontifical donné au Pharo en conclusion des Rencontres méditerranéennes en septembre dernier à Marseille.

Préface du cardinal Jean-Marc Aveline, introduction de Yann Arthus-Bertrand et note explicative du père Olric de Gélis, directeur du pôle recherche du Collège des Bernardins.

Suite attendue de l’encyclique Laudato si’, dans laquelle le pape François exprimait ses préoccupations et ses recommandations par rapport à la sauvegarde de l’environnement, ce nouveau texte prolonge la réflexion avec un regard chrétien, réaliste et plein d’espérance.

Dans une mise en page élégante et épurée, l’ouvrage déploie en grand format et sur un papier de qualité plus de 70 photographies, paysages et portraits, signées Yann Arthus-Bertrand.

Déroulé :

19h : Exposition des photos de Yann Arthus-Bertrand dans la nef du Collège des Bernardins

20h : Débat « Écologie et charité : une même urgence »

21h : Cocktail et dédicace

Intervenants :

Yann Arthus Bertrand, Photographe, reporter, réalisateur et militant écologiste français. Il préside la fondation GoodPlanet.

Père Olric de Gélis, Directeur du Pôle de Recherche du Collège des Bernardins. Directeur de la chaire, Laudato si’. Pour une nouvelle exploration de la Terre, Collège des Bernardins. Docteur en théologie

Aymeric Christensen, Directeur de la rédaction de La Vie

Animateur : Damien Lagarde, Editeur aux éditions Première Partie.

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France

2023-12-04T19:00:00+01:00 – 2023-12-04T22:00:00+01:00

