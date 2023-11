Saint Thomas d’Aquin et Dieu Collège des Bernardins Paris Catégorie d’Évènement: Paris Saint Thomas d’Aquin et Dieu Collège des Bernardins Paris, 1 décembre 2023, Paris. Saint Thomas d’Aquin et Dieu Vendredi 1 décembre, 19h30 Collège des Bernardins Thomas d’Aquin a consacré sa vie et son œuvre à la connaissance de Dieu. Principe de toutes, choses, Dieu loin de diminuer l’homme le fait grandir et le rend libre. Il n’y a pas d’opposition entre la grâce divine et la personne humaine, mais une harmonie et une coopération. Pour découvrir comment Thomas d’Aquin parle de Dieu et de son rapport à l’homme, nous accueillerons le P. Emmanuel Perrier, op (ISTA) et le P. Thomas-Joseph White, op (Recteur de l’Angelicum). “Soustraire quoi que ce soit à la perfection des créatures, c’est enlever quelque chose à la perfection de la vertu divine.”(Saint Thomas) ‍ Informations et billetterie Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 75005 5e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.collegedesbernardins.fr/events-agenda/saint-thomas-d-aquin-et-dieu »}] [{« link »: « https://www.saintthomasdaquin-paris.com/4deg-thomas-d-aquin-et-dieu »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

