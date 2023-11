Engendrer ou créer ? vers l’Homme fabriqué ? Collège des Bernardins Paris, 1 décembre 2023, Paris.

Aujourd’hui, les techniques d’« aide médicale à la procréation», dont la dénomination signale la médicalisation d’un processus qui tend à transformer l’engendrement en opération de production, interrogent les futurs parents, les soignants, les citoyens, croyants ou non.

Qu’est-ce qu’un désir d’enfant ? Qu’est-ce qu’un don de gamètes ? Quels sont les droits des parents et des enfants ? Quels sont les apports et les difficultés liés à la nouvelle loi de bioéthique de 2021 qui élargit désormais l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes célibataires ? Cette loi rompt avec la question de l’infertilité, qui autorise les enfants nés d’une AMP avec dons de gamètes à accéder à leurs origines biologiques et permet une autoconservation des gamètes sans motif médical.

Petit à petit l’engendrement tend à être remplacé par la « création » d’enfant que l’on programmerait, éventuellement dont on choisirait les caractéristiques ou encore que l’on éliminerait lorsqu’il ne correspondrait pas au désir s’étant projeté sur lui. Dès lors, le lien généalogique n’est-il pas fragilisé voire occulté, pour faire place à une relation entre adultes et enfants dont le socle serait la volonté des premiers de concevoir les seconds ? L’artificialisation de la transmission de la vie a été présentée et accueillie comme une thérapie, d’abord contre l’infertilité médicalement constatée, puis contre « l’infertilité sociale » que les offres bio-médicales ont engendrées. Le désir d’enfant est devenu un « projet parental » trahissant le passage de l’ordre du désir à celui de la volonté.

Et si l’arrivée d’un enfant dans une famille qui le désire suscite une heureuse émotion, que dire du mouvement qui tend au clonage, à l’utérus artificiel sous surveillance d’un logiciel, en lien avec le transhumanisme et au projet d’homme « augmenté », rejoignant ainsi d’anciens mythes de l’humanité, témoignant d’une activité inconsciente à déchiffrer au sein de la technique contemporaine ?

Cette évolution interroge et met en tensions des points de vue anthropologiques, philosophiques, théologiques, sociologiques, juridiques, écologiques et éthiques. C’est l’objet de ce colloque que de questionner et de tenter d’apporter des éléments de réponses à ce double mouvement.

Colloque sous la direction des deux co-directeurs du département de recherche Éthique biomédicale du Collège des Bernardins, Véronique Lefebvre des Noëttes, docteur en médecine, docteure en philosophie pratique et éthique médicale, et Jean Lacau St-Guily, professeur Émérite des Universités d’ORL et Chirurgie cervico-faciale à Sorbonne Université.

PROGRAMME DU COLLOQUE

9h00– 12h00 MODÉRATION

Jean Lacau St-Guily, professeur Émérite des Universités d’ORL et chirurgie cervico-faciale à Sorbonne Université, Paris ; co-directeur du département Éthique biomédicale du Collège des Bernardins

Jacqueline Mandelbaum, médecin, ancienne chef de service de Biologie de la reproduction / CECOS, Hôpital Tenon AP-HP, présidente d’honneur de la fédération des Biologistes des centres d’AMP français

9h00 – 9h30 CONFÉRENCE

Les techniques procréatives d’aide médicale à la procréation en 2023 en France

Lise Selleret, gynécologue-obstétricienne, Hôpital Tenon AP-HP

9h30 – 10h00 CONFÉRENCE

Pratiques et éthiques en AMP : regards croisés

Sylvie Epelboin, gynécologue -obstétricienne des hôpitaux de Paris, ancienne responsable du centre d’AMP de l’Hôpital Cochin Port-Royal et FIV de l’Hôpital Bichat Claude-Bernard, éthicienne

10h00 – 10h20 DISCUSSION

10h20 – 10h40 PAUSE

10h40 – 11h10 CONFÉRENCE

Gestation pour autrui : Le commerce de la maternité

Frédérique Kutten, endocrinologue

11h10 – 11h40 CONFÉRENCE

Made in Labo

Dominique Folscheid, professeur émérite de philosophie, Université Gustave Eiffel

11h40 -12h00 DISCUSSION

12h-13h30 DÉJEUNER

13h30 – 17h10 MODÉRATION

Véronique Lefebvre des Noëttes, docteur en médecine et en philosophie pratique et éthique médicale UPEM, psychiatre du sujet âgé AP-HP et gériatre, co-directeur du département Éthique biomédicale du Collège des Bernardins

Cyril Goulenok, médecin réanimateur, Institut Hospitalier Jacques Cartier, Massy doctorant en philosophie pratique

13h30 -14h00 CONFÉRENCE

Droits, filiations et technologies reproductives

Aude Mirkovic, maître de conférences en droit privé, HDR Université Paris Panthéon-Assas

14h00 – 14h30 CONFÉRENCE

Ferions-nous mieux que le Meilleur des mondes ? (Réflexions sur la désexualisation de l’origine)

Monette Vacquin, psychanalyste

14h30-14h50 DISCUSSION

14h50 –15h10 PAUSE

15h10 – 15h40 CONFÉRENCE

La fabrique de l’enfant transgenre

Caroline Eliacheff, pédopsychiatre et psychanalyste et Céline Masson, psychologue et psychanalyste, professeure des universités, Université Picardie Jules Verne

15h40 – 16h10 CONFÉRENCE

Théologie de la paternité et de la filiation divines : une ressource pour penser l’éthique de la procréation ?

R.P. Bruno Saintôt s.j, directeur du département d’Éthique médicale, Centre Sèvres, Paris

16h10 – 16h40 DISCUSSION

16h40– 17h10 SYNTHÈSE ET CLÔTURE DE LA JOURNÉE

Dominique Foldscheid, professeur émérite de philosophie, Université Gustave Eiffel

CONFÉRENCE INAUGURALE, 30 NOVEMBRE 2023, 19h-21h, programme et réservation

