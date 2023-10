Dans un monde en crise, la fragilité peut-elle être une force ? Collège des Bernardins Paris Catégorie d’Évènement: Paris Dans un monde en crise, la fragilité peut-elle être une force ? Collège des Bernardins Paris, 21 novembre 2023, Paris. Dans un monde en crise, la fragilité peut-elle être une force ? Mardi 21 novembre, 20h00 Collège des Bernardins Comment surmonter ses craintes et son handicap ? Par l’art dans tous ses états : parler, haranguer, plaider, faire du théâtre et du cirque, chanter, danser, peindre, modeler… Créer vous change et change le monde ! Avec : · Catherine Boni : artiste lyrique (les Vives voix : chanteurs handicapés mental et moteur) ; · Marion Lachaise : plasticienne face au milieu carcéral et judiciaire ; · Solen Hélias : Secours Catholique Caritas France pilote atelier d’écriture pour personne en situation de précarité ; · Philippe de la Chapelle : ancien directeur de l’office chrétien des personnes handicapés (OCH) ; · Christian de Cacqueray : Directeur du Service Catholique des Funérailles ‍ Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 75005 5e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.collegedesbernardins.fr/events-agenda/dans-un-monde-en-crise-la-fragilite-peut-elle-etre-une-force »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

