Ciné Club – Ce qui nous lie Samedi 18 novembre, 17h00 Collège des Bernardins

Réalisé par Cédric Klapisch en 2017

Durée du film : 1h53

Film en version originale

#### Synopsis :

Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le tour du monde. En apprenant la mort imminente de son père, il revient dans la terre de son enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et son frère, Jérémie. Leur père meurt juste avant le début des vendanges. En l’espace d’un an, au rythme des saisons qui s’enchaînent, ces 3 jeunes adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité, s’épanouissant et mûrissant en même temps que le vin qu’ils fabriquent.

Ciné-Club, qu’est-ce que c’est ?

Des rendez-vous pour éveiller et former l’esprit critique des jeunes face aux films, interroger l’Homme dans toutes ses dimensions et grandir dans l’art de contempler ! Chaque projection est suivie d’un temps d’analyse, d’échanges et de débat animé par Sabine de La Moissonnière.

2023-11-18T17:00:00+01:00

Collège des Bernardins