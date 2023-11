Lire la Bible : Moïse, où vas-tu ? La quête de notre identité Collège des Bernardins Paris, 18 novembre 2023, Paris.

Lire la Bible : Moïse, où vas-tu ? La quête de notre identité Samedi 18 novembre, 10h30 Collège des Bernardins

Nous ouvrons la Bible et nous partons à la découverte de la personne de Moïse pour apprécier l’importance de l’identité, de notre identité. A travers Moïse nous apprenons le rôle de la loi divine dans notre propre mise au monde.

Goûter la vie à la lumière du baptême

Notre parcours propose d’entrer dans la joie de la foi au Christ en expliquant la signification du baptême à partir de ses rites. L’immersion dans l’eau au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et l’onction avec le saint chrême qui identifie au Seigneur Jésus, prêtre, prophète et roi. Enfin, nous découvrons la beauté de la Vierge Marie et sa place dans la foi de l’Église catholique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:30:00+01:00 – 2023-11-18T12:00:00+01:00

