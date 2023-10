Projection du long métrage « Madatrek » suivie d’une discussion avec Alexandre Poussin et d’une dédicace de ses ouvrages Collège des Bernardins Paris, 17 novembre 2023, Paris.

Projection du long métrage « Madatrek » suivie d’une discussion avec Alexandre Poussin et d’une dédicace de ses ouvrages Vendredi 17 novembre, 20h00 Collège des Bernardins

10 ans après leur périple le long du Grand Rift entre l’Afrique du Sud et Israël, Sonia et Alexandre POUSSIN sont partis à Madagascar pour un grand tour de l’Ile Rouge en compagnie de leurs deux enfants, Philaé, 9 ans et Ulysse, 7 ans.

Au fil de ces 4 ans et 5000 km parcourus, la famille va ouvrir ou emprunter des pistes insensées cumulant toutes les difficultés de franchissement.

En chemin ils filment le travail d’ONG, de missions et d’entreprises qui tentent d’apporter des solutions aux problèmes qui affectent les populations des campagnes reculées. Mais très vite leur voyage devient solidaire : ils se mettent à lever des fonds pour 33 projets humanitaires, scolaires, sanitaires ou environnementaux croisés en chemin. Et cela donne encore plus de sens à leurs tours de roues.

Ce long-métrage brosse une vaste fresque sur ce pays si contrasté et sur ce peuple si attachant.

‍

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 75005 5e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.collegedesbernardins.fr/events-agenda/projection-du-long-metrage-madatrek-suivie-dune-discussion-avec-alexandre-poussin-et-dune-dedicace-de-ses-ouvrages »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:00:00+01:00 – 2023-11-17T22:00:00+01:00

2023-11-17T20:00:00+01:00 – 2023-11-17T22:00:00+01:00