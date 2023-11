La légendes héros – Isis et Osiris Collège des Bernardins Paris, 15 novembre 2023, Paris.

Cet atelier nous emmène en Égypte, pour découvrir le mythe d’Isis et Osiris, riche de rebondissements passionnants. Une magnifique histoire pour parler de la vie et de la mort, d’ordre et de chaos, de renaissance et du cycle de la vie.

Parce qu’il est puissant et universel, parce qu’il parle aussi de la condition humaine, ce mythe a connu une fortune extraordinaire. En compagnie des artistes de la vallée du Nil, de Mozart ou de Verdi, cet atelier offre un beau voyage à travers la mythologie égyptienne.

Après avoir écouté l’histoire d’Isis et Osiris, les enfants découvrent plusieurs œuvres d’art qui s’en sont inspirées (peinture, sculpture, ballet, opéra, musique, cinéma…) L’atelier est rythmé de jeux, de chansons et de moments d’expression, pour inviter les enfants à reformuler l’histoire et à en comprendre la portée symbolique !

« La légende des héros », qu’est-ce que c’est ?

Avec érudition et humour, Joséphine Barbereau, conteuse et fondatrice des ateliers Little io, invite à découvrir les œuvres inspirées des grands héros mythologiques, littéraires, religieux ou historiques. Elle présente leur histoire illustrée par des extraits musicaux et des projections d’œuvres picturales, à travers un atelier ponctué de quizz, de jeux et de ritournelles. L’histoire de l’art devient un jeu d’enfant !

Dès 7 ans

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France

