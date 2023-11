Les monastères, trésors de sagesse pour le monde Collège des Bernardins Paris, 14 novembre 2023, Paris.

* »Parvenus à un âge vénérable, des moines et moniales ont accepté de confier les perles de leur expérience spirituelle et de leur histoire longue presque d’un siècle. Très librement, ils nous racontent comment l’appel de Dieu s’est fait entendre, les obstacles surmontés pour y répondre, les joies et les croix de leur existence, les grâces reçues au cœur du dépouillement. Comme un fruit arrivé à maturité après une succession d’hivers et de printemps, le témoignage de ces hommes et de ces femmes donnés à Dieu distille un parfum délicat : celui d’un bonheur qui ne passe pas, qu’ils nous laissent en héritage. Des entretiens d’une grande profondeur, pleins d’humour et de simplicité, illustrés par des photographies où affleure l’invisible. Samuel Pruvot et Marie de Varax sont journalistes. Avec le photographe Guillaume Rivière, ils ont sillonné la France pour recueillir cette sagesse de vie. » (Mame, octobre 2023)*

A l’occasion de la sortie du très beau livre Sagesse cachée des monastères (Mame, octobre 2023), Samuel Pruvot, grand reporter chez Famille Chrétienne animera une table ronde qui réunira notamment :

Maryel Devera, productrice d’émissions de téléréalité et convertie à Lourdes il y a 10 ans

Thibault de Montaigu, écrivain, auteur de La Grâce (Plon, Aout 2020)

Dom Piron, ancien père abbé de Kergonan

Ritrit, fêtera avec vous la 130e abbaye référencée sur leur site de reservation de retraite spirituelle !

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T19:00:00+01:00 – 2023-11-14T21:00:00+01:00

