Prostitution, traite des êtres humains, du piège à la libération, quel chemin ?

Lundi 13 novembre, 18h30
Collège des Bernardins

Comment des hommes et des femmes osent-ils en exploiter d'autres avec violence ? Comment les hommes et les femmes victimes de violences trouvent-ils la force de se relever ?

Présentation de parcours de sortie de prostitution & témoignages suivis d'une table ronde.

En partenariat avec l'association « Aux Captifs, la libération », KTO et avec:
• Geneviève Colas, Membre de la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme, coordinatrice du Collectif « Ensemble contre la traite des êtres humains »
• Gilles Badin, Directeur du pôle prostitution d' Aux captifs, la libération
• Yves Scelles, Président de la Fondation Scelles
• Matthieu Villemot, Co-directeur du département de recherche Éthique biomédicale du Collège des Bernardins

Collège des Bernardins
20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France

