Le travail et la question du sens Collège des Bernardins Paris Catégorie d’Évènement: Paris Le travail et la question du sens Collège des Bernardins Paris, 6 novembre 2023, Paris. Le travail et la question du sens Lundi 6 novembre, 20h00 Collège des Bernardins Multiplication des burn out, quête du « sens », explosion puis rétractation du télé-travail, semaine de 4 jours ou encore grande démission : tous ces phénomènes suscitent tant une abondante littérature scientifique que l’intérêt de chacun. Où en est vraiment notre rapport au travail aujourd’hui ? Assistons-nous à un basculement qui nous éloigne des paradigmes perçus il y a peu comme incontournables dans nos sociétés du salariat ou bien à de simples ajustements grossis par nos perceptions ? Nous faisons face au “big quit” notamment aux Etats-Unis. Le Covid a crée des changements profonds dans la population et dans son rapport au travail. Cette année, l’Observatoire de la modernité réfléchira au sens du travail. Avec Jean-Baptiste Barféty, Fondateur de l’association Projet Sens, et ex-rapporteur de la mission Notat-Senard sur l’entreprise et l’intérêt général (http://www.touteconomie.org/node/14279) ‍ Informations https://www.collegedesbernardins.fr/events-agenda/le-travail-et-la-question-du-sens Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 75005 5e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.collegedesbernardins.fr/events-agenda/le-travail-et-la-question-du-sens »}] [{« link »: « https://www.collegedesbernardins.fr/events-agenda/le-travail-et-la-question-du-sens »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

