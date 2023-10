La Bible au pays de la Bible Collège des Bernardins Paris, 21 octobre 2023, Paris.

La Bible au pays de la Bible Samedi 21 octobre, 15h00 Collège des Bernardins

15 h Accueil par Alain Rémy, président de l’Association des Amis de l’École

15 h 15 Introduction par le nouveau directeur de l’Ecole, fr. Olivier Poquillon suivie d’une conférence à trois voix par des enseignants-chercheurs de l’École, « Les Écritures à l’École biblique et archéologique française de Jérusalem en 2023 » : les Écritures au pays de la lettre même (fr. Łukasz Popko), au pays d’un renouveau juif polymorphe (fr. Olivier Catel), au pays d’une réception interconfessionnelle et interculturelle (fr. Olivier-Thomas Venard ).

16 h Échanges avec le public

16 h 10 Capsules

– « La Bible en ses Traditions aux Bernardins », témoignage sur l’usage de la base de données par le P. Jacques Ollier, enseignant-chercheur au Collège des Bernardins.

– À la découverte de Bibleart, application culturelle de La Bible en ses Traditions, avec l’équipe de Prixm

16 h 45 Pause : possibilité de visiter le stand de l’Association des Amis pour y découvrir ses activités, les propositions de l’École et ses dernières publications ainsi que le stand École biblique des éditions Peeters.

17 h Table Ronde « Sous l’invocation de saint Jérôme : traduire les Écritures en 2023, entre Jérusalem et Paris ». Échange entre Pierre Assouline, de l’Académie Goncourt, pour la littérature, le professeur Olivier Munnich (professeur émérite à l’Université Paris – Sorbonne) pour la philologie et l’histoire et Olivier-Thomas Venard pour l’exégèse et la théologie.

18 h Collation

Informations

https://www.collegedesbernardins.fr/events-agenda/la-bible-au-pays-de-la-bible

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T15:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:30:00+02:00

