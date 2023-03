Banquet philo – Un homme debout Collège des Bernardins, 24 juin 2023, Paris.

Banquet philo – Un homme debout Samedi 24 juin, 17h00 Collège des Bernardins

Avec Claudio Capeo mais aussi Mowgli, Aristote, Rousseau ou Lamartine, etc. nous nous demanderons ce qui fait de nous des êtres humains – digne de ce nom…

Un atelier pour interroger ce qui fait la particularité de l’être humain et découvrir ce qui rend l’homme unique dans la création.

L’homme n’est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l’ange fait la bête.

Pascal, Les Pensées, fragment 678, édition Lafuma (série XXV)

Qu’est ce qui nous distingue des plantes et des animaux mais aussi des objets et des machines ? Patricia Strauss invite adolescents et adultes à réfléchir à ce qui fait la particularité de l’être humain et le rend unique dans la création.

« Il (Le créateur) prit donc l’homme et l’ayant placé au milieu du monde, il lui adressa la parole en ces termes : Si nous ne t’avons fait ni céleste ni terrestre, c’est afin que, doté pour ainsi dire du pouvoir arbitral et honorifique de te modeler et de te façonner toi-même, tu te donnes la forme qui aurait eu ta préférence. Tu pourras dégénérer en formes inférieures, qui sont bestiales ; tu pourras, par décision de ton esprit, te régénérer en formes supérieures, qui sont divines. » Pic de la Mirandole, De la Dignité de l’homme, trad.Y. Hersant

Un atelier, participatif ou non – selon les tempéraments de chacun – et qui – à partir de chansons, de citations et de vidéos – se veut être non seulement une réflexion sur l’homme mais aussi une invitation concrète à comprendre les richesses de notre condition !

Les Banquets-Philo, qu’est-ce que c’est ?

Un banquet, c’est généreux et savoureux. C’est pourquoi seront conviés à la réflexion, en plus de nos irremplaçables expériences personnelles, des acteurs, des chanteurs, des hommes de lettres et des artistes, voire… des humoristes. Chaque thème existentiel sera ainsi inspiré et illustré par les arts… et par nos vies. Et pour que soient rassasiés aussi bien nos corps que nos esprits, un apéritif égayera les échanges.

Informations

