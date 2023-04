Quand la clarinette conte – Conte de Gueitzel Collège des Bernardins Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Quand la clarinette conte – Conte de Gueitzel Collège des Bernardins, 21 juin 2023, Paris. Quand la clarinette conte – Conte de Gueitzel Mercredi 21 juin, 15h00 Collège des Bernardins Un conte pittoresque et étonnant sur le pouvoir de l’autosuggestion. On raconte que pour distribuer intelligence et bêtise aux hommes du monde, Dieu envoie ses anges….Pourquoi, mais pourquoi donc cet ange avait-il abusé du nectar céleste ? Voilà l’origine, la vraie, de tous les ennuis de ce pauvre Gueitzel. L’attrait de Varsovie, la magnifique, va l’entraîner avec une logique implacable vers un voyage qu’il n’aurait certes pas soupçonné ! Isaac Bashevis Singer est un écrivain juif polonais (1902- 1991), qui a reçu le prix Nobel de littérature. Quand la clarinette conte, qu’est-ce que c’est ? Rose Bacot propose plusieurs contes d’origine juive, de l’Europe de l’Est, accompagnés de musique klezmer. Tous empreints de poésie, d’humour et d’une touche de philosophie, ces contes musicaux, qui s’adressent aux petits comme aux grands, participent à un éveil musical et représentent une ouverture culturelle. Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/conte-de-gueitzel Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 75005 5e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.collegedesbernardins.fr/content/conte-de-gueitzel »}] [{« link »: « https://www.collegedesbernardins.fr/content/conte-de-gueitzel »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T15:00:00+02:00 – 2023-06-21T16:30:00+02:00

