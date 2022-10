La société de l’incertitude Collège des Bernardins, 19 juin 2023, Paris.

Le monde a changé de nature, ou du moins l’incertitude a pris une tournure particulière et la notion d’angoisse pèse sur nos sociétés. La Terre est finie : d’abord au sens où elle est limitée et non renouvelable, d’autre part, l’espèce humaine est tout à fait contingente.

Dès les années 1950 et l’émergence des discours apocalyptiques, nous entrons dans une ère de l’angoisse, sentiment diffus, où l’environnement devient source de menace. Des menaces invisibles et irréversibles qui impactent nos futures générations. Cette nouvelle vision physique, tangible, du monde relance des réflexions sur le rapport entre société et nature, action politique et données scientifiques et nous interroge sur le futur de nos démocraties.

L’Observatoire de la Modernité accueillera Magali Reghezza-Zitt : normalienne, agrégée en géographie, elle est membre du Haut conseil pour le climat et co-directrice du Centre de formation sur l’environnement et la société de l’ENS. En 2015, elle réalisa son mémoire d’habilitation à mener des recherches : De l’Avènement du Monde à celui de la planète : le basculement de la société du risque à celui de l’incertitude.

