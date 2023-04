La légende des héros – Noé Collège des Bernardins, 14 juin 2023, Paris.

Une arche, des animaux et un patriarche biblique : l’histoire de Noé, contée dans la Genèse, fait partie de l’imaginaire collectif.

Inspiré d’un héros des mythes Babyloniens, Noé est l’une des plus grandes figures de sagesse de la Bible. Ce père d’une humanité arc-en-ciel nous offre l’occasion de réfléchir à nos actes et nos responsabilités. Et si l’on rêvait avec lui à un monde enchanté où l’homme prendrait soin de la terre, dans un climat de fraternité, de paix et d’harmonie ?

Un voyage passionnant vers les lendemains qui chantent, en compagnie de nombreux artistes dont les œuvres éclairent la portée symbolique de ce héros et de son histoire. Nos guides seront Michel-Ange, Chagall, Fernand Léger, Camille Saint-Saëns, Picasso, et bien d’autres ! Après avoir écouté l’histoire de Noé, les enfants découvrent plusieurs œuvres d’art qui s’en sont inspirées (peinture, sculpture, ballet, opéra, musique, cinéma…).

L’atelier est rythmé de jeux, de chansons et de moments d’expression, pour inviter les enfants à reformuler l’histoire et à en comprendre la portée symbolique !

« La légende des héros », qu’est-ce que c’est ?

Avec érudition et humour, Joséphine Barbereau, conteuse et fondatrice des ateliers Little io, invite à découvrir les œuvres inspirées des grands héros mythologiques, littéraires, religieux ou historiques. Elle présente leur histoire illustrée par des extraits musicaux et des projections d’œuvres picturales, à travers un atelier ponctué de quizz, de jeux et de ritournelles. L’histoire de l’art devient un jeu d’enfant !

L’accès à un musée est offert à chaque enfant à l’issue de l’atelier. Dans cet espace conçu pour être parcouru en famille, les enfants pourront jouer au parfait guide de musée et présenter à leurs proches les œuvres d’art qu’ils ont découvertes. Ils pourront aussi jouer autour des connaissances acquises, et chanter la chanson de l’atelier en karaoké !

Informations

