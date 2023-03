Ciné-club – True grit Collège des Bernardins, 10 juin 2023, Paris.

Ciné-club – True grit Samedi 10 juin, 17h00 Collège des Bernardins

« Le méchant fuit sans qu’on le punisse ».

Réalisé par Etan et Joel Coen, 2010

Durée du film : 1h50

Film en version originale, sous-titré en français

Synopsis :

1870, juste après la guerre de Sécession, sur l’ultime frontière de l’Ouest américain. Seule au monde, Mattie Ross, 14 ans, réclame justice pour la mort de son père, abattu de sang-froid pour deux pièces d’or par le lâche Tom Chaney. L’assassin s’est réfugié en territoire indien. Pour le retrouver et le faire pendre, Mattie engage Rooster Cogburn, un U.S. Marshal alcoolique. Mais Chaney est déjà recherché par LaBoeuf, un Texas Ranger qui veut le capturer contre une belle récompense. Ayant la même cible, les voilà rivaux dans la traque. Tenace et obstiné, chacun des trois protagonistes possède sa propre motivation et n’obéit qu’à son code d’honneur. Ce trio improbable chevauche désormais vers ce qui fait l’étoffe des légendes : la brutalité et la ruse, le courage et les désillusions, la persévérance et l’amour…

Bande annonce

Ciné-club, qu’est-ce que c’est ?

Des rendez-vous pour éveiller et former l’esprit critique des jeunes face aux films, interroger l’Homme dans toutes ses dimensions et grandir dans l’art de contempler ! Chaque projection est suivie d’un temps d’analyse, d’échanges et de débat animé par Sabine de La Moissonnière.

Pour aller plus loin

Sabine de La Moissonnière, Éduquer par le cinéma, Tome 1&2, éditions Le Centurion, Paris, 2020 Radio Notre-Dame - Écoute dans la nuit, 11 mars 2021 : Quels sont les films qui vous ont fait grandir ? Avec Jean-Damien Bouyer et Sabine de la Moissonnière

Informations

