Le travail en quête de sens ? Mardi 30 mai, 20h00 Collège des Bernardins Le travail a-t-il encore un sens ? Les nouvelles aspirations de la jeune génération, conjuguées aux révolutions technologiques, tendent à remettre en cause la définition et la place du travail dans la société. Quels changements sont à l'œuvre ? Quelles sont les implications pour les entreprises en termes d'attractivité et les conséquences juridiques ? A quelles transformations de la société ou du lien social cette évolution donne-t-elle lieu ? Ce Mardi des Bernardins tentera d'apporter des réponses afin d'éclairer les réflexions sur cette quête de sens. Cet évènement a été organisé par le groupe des juristes du Collège des Bernardins. Intervenants Jean-Emmanuel Ray, Professeur émérite de droit du travail à Paris 1 – Sorbonne Hélène Valade, Directrice Développement Environnement du groupe LVMH Bertrand Badré, ex-Directeur Financier de la Banque Mondiale et investisseur La table ronde sera animée par Marie Visot, rédactrice en chef du Figaro.

