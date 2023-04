Rencontres et débats : 400 ans après Blaise Pascal Collège des Bernardins Paris Catégorie d’Évènement: Paris Rencontres et débats : 400 ans après Blaise Pascal Collège des Bernardins, 22 mai 2023, Paris. Rencontres et débats : 400 ans après Blaise Pascal Lundi 22 mai, 19h30 Collège des Bernardins Face au refus du christianisme, la force de la proposition pascalienne. A la croisée de la théologie et de la philosophie politique, un débat avec Pierre Manent, philosophe, autour de son ouvrage « Pascal et la proposition chrétienne » animé par deux théologiens du Collège des Bernardins, les pères Antoine Vidalin et Florent Urfels. Comment Pascal peut-il parler aujourd’hui à notre société ? Quel regard nous aide-t-il à porter sur la démocratie moderne ? Le pari pascalien peut-il rejoindre l’homme du XXIème siècle ? Comment le salut chrétien intègre-t-il la liberté de l’homme ? Autant de questions sur lesquelles nous réfléchirons à la lumière de la lecture de Pascal proposée par Pierre Manent. Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/400-ans-apres-blaise-pascal Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 75005 5e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.collegedesbernardins.fr/content/400-ans-apres-blaise-pascal »}] [{« link »: « https://www.collegedesbernardins.fr/content/400-ans-apres-blaise-pascal »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

