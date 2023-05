Dîner du silence Collège des Bernardins Paris Catégorie d’Évènement: Paris Dîner du silence Collège des Bernardins, 15 mai 2023, Paris. Dîner du silence Lundi 15 mai, 20h15 Collège des Bernardins Les Dîners du Silence reviennent au Collège des Bernardins pour une 4ème édition, animé à l’occasion de la Journée Internationale de la Famille par la famille Lefèvre, gagnante en 2020 de La France a un incroyable talent. « Le jour où le silence manque, c’est que nous n’avons pas su le prendre » écrivait Madeleine Delbrêl. Venez prendre le temps du silence et vivre une expérience spirituelle unique. Le silence ce n’est pas d’abord l’absence de bruits ou de mots mais plutôt l’attention à une présence, à soi-même, à Dieu. Il peut être bruyant intérieurement, source d’interrogations multiples… Il nous interpelle et nous replace face à nous-mêmes. Le Collège des Bernardins vous invite à vivre une soirée exceptionnelle de silence, de lectures par des moniales et d’intermèdes musicaux interprétés par la Famille Lefevre, gagnante en 2020 de « La France a un incroyable talent ». « Tout de suite, les échanges s’avèrent profonds et riches, comme s’il était devenu évident, après ce temps d’intériorité, qu’on ne pouvait qu’aller à l’essentiel. » La Croix Programme 19h45 – Accueil 20h15 – Dernière entrée Dîner en silence 21h45 – Moment convivial autour du dessert Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/diner-du-silence-5 Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 75005 5e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.collegedesbernardins.fr/content/diner-du-silence-5 »}] [{« link »: « https://www.collegedesbernardins.fr/content/diner-du-silence-5 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

