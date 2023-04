« III », L’EXPÉRIENCE IMMERSIVE Collège des Bernardins Paris Catégorie d’évènement: Paris

« III », L’EXPÉRIENCE IMMERSIVE Collège des Bernardins, 12 mai 2023, Paris. « III », L’EXPÉRIENCE IMMERSIVE Vendredi 12 mai, 09h00 Collège des Bernardins Entrée libre Julien Signolet est sculpteur par taille directe, il crée à partir des données et circonstances initiales offertes par le bloc de bois ou de pierre. Il l’observe, tente de le comprendre et de le « faire parler » pour instaurer un dialogue avec lui. L’œuvre naît alors de cette relation. Il s’est laissé inspirer par la sacristie du Collège des Bernardins. Par son volume, sa lumière et son histoire, elle lui a inspiré « une ascension vers le ciel ». Il a ainsi voulu « élever la sacristie vers le bleu du ciel, de façon à faire rayonner sa nature de palais céleste grâce à une trilogie de matières » : le bleu d’albâtre, conçu au Japon spécialement pour le projet ; les nuages de pierre de Volterra et le miroir d’acier poli de Paris où « la lumière de la sacristie transcende la transparence de l’albâtre et y fait naître d’infinies paréidolies. » L’installation contemporaine de Julien Signolet dans la sacristie du Collège des Bernardins invite le visiteur à la contemplation dans un jeu de perceptions et de réflexions. L’immersion est complète grâce à la composition musicale de Mathias Durand dans laquelle se love l’œuvre. Cette expérience multi-sensorielle nous ouvre ainsi à une qualité de présence perceptible dans la conscience de l’instant. L’objet de l’installation est de donner à sentir la quiétude de l’instant Présence. Collège des Bernardins 20 rue de Poissy, 75005 Paris Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France https://www.collegedesbernardins.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

