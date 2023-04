La légende des héros – Cendrillon Collège des Bernardins, 10 mai 2023, Paris.

Pour nous montrer le chemin du bonheur sur les traces de Cendrillon, nos bonnes fées seront les artistes : Gustave Doré, Chopin, Prokofiev, Rossini, Méliès, et bien d’autres…

Un atelier féérique pour mieux comprendre le sens de l’un des plus célèbres contes de fées : bien plus qu’une histoire de princesse, ce conte offre aux enfants l’occasion de s’interroger sur la quête du bonheur, la bonté et l’émancipation.

Les versions du conte de Cendrillon sont innombrables : au-delà de Perrault et des frères Grimm, et sans oublier la version de Disney, cet atelier donne à entendre la musique des mots du monde entier, de la Chine au Québec, en passant par l’Inde, le Maroc ou l’Italie : Cendrillon est un conte et un symbole planétaire ! Après avoir écouté l’histoire de Cendrillon, les enfants découvrent plusieurs œuvres d’art qui s’en sont inspirées (peinture, sculpture, ballet, opéra, musique, cinéma…).

L’atelier est rythmé de jeux, de chansons et de moments d’expression, pour inviter les enfants à reformuler l’histoire et à en comprendre la portée symbolique !

« La légende des héros », qu’est-ce que c’est ?

Avec érudition et humour, Joséphine Barbereau, conteuse et fondatrice des ateliers Little io, invite à découvrir les œuvres inspirées des grands héros mythologiques, littéraires, religieux ou historiques. Elle présente leur histoire illustrée par des extraits musicaux et des projections d’œuvres picturales, à travers un atelier ponctué de quizz, de jeux et de ritournelles. L’histoire de l’art devient un jeu d’enfant !

L’accès à un musée est offert à chaque enfant à l’issue de l’atelier. Dans cet espace conçu pour être parcouru en famille, les enfants pourront jouer au parfait guide de musée et présenter à leurs proches les œuvres d’art qu’ils ont découvertes. Ils pourront aussi jouer autour des connaissances acquises, et chanter la chanson de l’atelier en karaoké !

Informations

https://www.collegedesbernardins.fr/content/cendrillon

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 75005 5e Arrondissement Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T15:00:00+02:00 – 2023-05-10T16:30:00+02:00

