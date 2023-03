Banquet philo – Le sens de la famille Collège des Bernardins, 6 mai 2023, Paris.

Banquet philo – Le sens de la famille Samedi 6 mai, 17h00 Collège des Bernardins

Avec Grand Corps Malade, Leïla Bekhti, mais aussi Sartre, Hannah Arendt ou Proust, etc. nous nous interrogerons sur toutes les particularités de la vie de famille !

Un atelier pour s’interroger sur ce que signifie vivre en famille.

Familles, je vous hais! Foyers clos, portes refermées, possessions jalouses du bonheur.

Gide, Les nourritures terrestres

Chaque famille est unique à l’image de ses membres, comment alors trouver sa juste place, grandir et exister pleinement au sein de celle-ci ? Patricia Strauss invite adolescents et adultes à réfléchir à ce qui fait les spécificités de cette relation l’autre !

Un atelier, participatif ou non – selon les tempéraments de chacun – et qui – à partir de chansons, de citations et de vidéos – se veut être non seulement une réflexion sur la famille mais aussi une invitation concrète à mieux comprendre et vivre nos relations au cœur de celles-ci !

Les Banquets-Philo, qu’est-ce que c’est ?

Un banquet, c’est généreux et savoureux. C’est pourquoi seront conviés à la réflexion, en plus de nos irremplaçables expériences personnelles, des acteurs, des chanteurs, des hommes de lettres et des artistes, voire… des humoristes. Chaque thème existentiel sera ainsi inspiré et illustré par les arts… et par nos vies. Et pour que soient rassasiés aussi bien nos corps que nos esprits, un apéritif égayera les échanges.

