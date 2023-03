Quand la clarinette conte – Psaume 130 : Du fond de l’abîme Collège des Bernardins Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Quand la clarinette conte – Psaume 130 : Du fond de l’abîme Collège des Bernardins, 19 avril 2023, Paris. Quand la clarinette conte – Psaume 130 : Du fond de l’abîme Mercredi 19 avril, 15h00 Collège des Bernardins Découvrez l’histoire de David à travers les récits musicaux des psaumes. Une dégustation de pâtisseries juives sera proposée à la fin de la séance. A travers cet atelier, initiez vos enfants à l’histoire biblique. Laissez vous porter par le son de la clarinette et découvrez la sollicitude inépuisable de Dieu, le paradoxe du plus grand qui se fait le plus petit et rappelez vous les 10 Commandements, paroles de Vie. Quand la clarinette conte, qu’est-ce que c’est ? Rose Bacot propose plusieurs contes d’origine juive, de l’Europe de l’Est, accompagnés de musique klezmer. Tous empreints de poésie, d’humour et d’une touche de philosophie, ces contes musicaux, qui s’adressent aux petits comme aux grands, participent à un éveil musical et représentent une ouverture culturelle. Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/psaume-130-du-fond-de-labime-0 Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 75005 5e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.collegedesbernardins.fr/content/psaume-130-du-fond-de-labime-0 »}] [{« link »: « https://www.collegedesbernardins.fr/content/psaume-130-du-fond-de-labime-0 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

