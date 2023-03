L’école et la transmission face au défi du tout numérique Collège des Bernardins Paris Catégorie d’Évènement: Paris

L'école et la transmission face au défi du tout numérique Samedi 25 mars, 09h30 Collège des Bernardins La confrontation entre les questions de transmission et le « tout-numérique » est un sujet majeur depuis que les outils numériques ont envahi tous les domaines touchant l'école. Quels sont les enjeux des changements en cours ? Les points qui s'avèrent positifs ? Ceux qui sont plutôt négatifs ? Le Collège des Bernardins et l'association Scientifiques Chrétiens proposent de débattre sur ce sujet crucial du tout numérique à l'école. Il est dit qu'il faut désormais enseigner avec le numérique, apprendre avec le numérique, initier au codage tous les élèves dès la 5°… Mais, cette avalanche d'outils – potentiellement utiles dans certains cas – favorise-t-elle l'éveil des enfants ? L'apprentissage de la véritable informatique ? Cet engouement n'entretient-il pas la confusion entre information et connaissances ? Quelles sont les conséquences des sollicitations incessantes dont le monde numérique nous abreuve ? La transmission se faisant via un médiateur (parent, professeur), comment l'intermédiation du numérique impacte -t-elle ce processus de transmission ? Avec les interventions de : Cécile Cathelin, professeur en Lycée, créatrice d'une plateforme de podcats éducatifs Anne Coffinier, fondatrice de la fondation Kairos, Créer son école Alain Bentolila, linguiste, professeur émérite des Universités, auteur de nombreux essais Clotilde Beylouney, psychologue, présidente de l'association, AP21psychologues Guillaume Leboucher, président de la Fondation, I. A. pour l'Ecole P. François-Jérome Leroy, centralien, ancien Père de Foyer de Charité Pour aller plus loin Alain Bentolila, Pour une école de la résistance : nul n'en sortira crédule et vulnérable, O. Jacob, février 2022 Alain Bentolila, Nous ne sommes pas des bonobos : créateurs et créatures, O. Jacob, mars 2021 Cécile Cathelin, Podcasts éducatifs CLAPOTÉE Anne Coffinier, École hors contrat - Guide pour créateur d'établissement et parents d'élèves, ÉCLAIRAGES, février 2023 Fondation L'IA POUR L'ÉCOLE

2023-03-25T09:30:00+01:00 – 2023-03-25T16:00:00+01:00

