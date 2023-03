Partager peut tout changer Collège des Bernardins Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Partager peut tout changer Collège des Bernardins, 23 mars 2023, Paris. Partager peut tout changer Jeudi 23 mars, 18h00 Collège des Bernardins À l’occasion de la sortie du livre de Laurent de Cherisey Partager peut tout changer (éditions Salvator), Denis Piveteau, président de la Fédération Simon de Cyrène, Pierre Chausse, PDG des éditions Salvator et Laurent Landete, directeur du Collège des Bernardins, vous invitent à la soirée « Partager peut tout changer ». Cet évènement se situe sous le parrainage de Sophie Cluzel, Ministre en charge du handicap de 2017 à 2022, avec la présence exceptionnelle d’Eric Toledano et Olivier Nakache, réalisateurs d’Intouchables, Hors normes, le Papotin… Et si le fait de partager cette solitude pouvait tout changer ? C’est l’expérience passionnante que nous livre Laurent de Cherisey qui, à la suite de l’accident de sa sœur Cécile, a cofondé vingt-cinq maisons partagées entre personnes handicapées et jeunes valides. Inspiré par les « Passeurs d’espoir » rencontrés aux quatre coins de la planète, il témoigne de cette innovation sociale : souvent présentés comme « les vraies maisons des intouchables » (en référence au film Intouchables), ces lieux de vie ont contribué au développement de l’habitat inclusif en France. L’association Simon de Cyrène réunit des milliers de personnes qui s’engagent pour construire une société fondée sur la solidarité et le partage. Laurent de Cherisey s’en fait ici le porte-parole. Un témoignage d’espérance qui invite chacun de nous à devenir acteur du monde à venir. A quoi s’attendre 18h – Accueil des invités 18h20 – Mot de bienvenue Laurent Landete, directeur du Collège des Bernardins et Sylvie Bretones, déléguée générale de la Fondation Notre-Dame 18h35 – Introduction Denis Piveteau, président de la Fédération Simon de Cyrène 18h45 – L’habitat inclusif, un projet de société Sophie Cluzel, ancienne secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, en charge des personnes handicapées 18h55 – Intouchables, Hors normes, le Papotin, lorsque le cinéma donne la parole aux plus fragiles Eric Toledano et Olivier Nakache, scénaristes et réalisateurs 19h05 – Table ronde animée par Elena Lasida, auteur du rapport sur l’utilité sociale de Simon de Cyrène Témoignage de 6 binômes cohabitant dans des habitats inclusifs :

Association pour l’Amitié – Colocations entre personnes qui étaient sans domicile fixe et jeunes actifs

La Maison de Marthe et Marie – Colocations pour volontaires et femmes enceintes

Le Rocher – Vie partagée au coeur des cités

Ensemble2générations – Cohabitation intergénérationnelle

JRS Welcome – Hébergement temporaire de demandeurs d’asile en familles d’accueil

Fidesco – Volontariat de réciprocité à Simon de Cyrène 19h40 – Présentation du livre Partager peut tout changer, éditions Salvator Laurent de Cherisey, cofondateur de Simon de Cyrène 20h10 – Conclusion et… partager un verre peut tout changer Pierre Chausse, PDG des éditions Salvator 20h15 – Surprise musicale Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/partager-peut-tout-changer Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 75005 5e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.collegedesbernardins.fr/content/partager-peut-tout-changer »}] [{« link »: « https://www.collegedesbernardins.fr/content/partager-peut-tout-changer »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T18:00:00+01:00 – 2023-03-23T22:00:00+01:00

