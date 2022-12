Psaume 130 : du fond de l’abîme Collège des Bernardins Paris Catégorie d’évènement: Paris

Psaume 130 : du fond de l’abîme Collège des Bernardins, 22 mars 2023, Paris. Psaume 130 : du fond de l’abîme Mercredi 22 mars 2023, 15h00 Collège des Bernardins Quand la clarinette conte. Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France 5e Arrondissement Paris 75005 Paris Île-de-France [{« link »: « https://www.collegedesbernardins.fr/content/psaume-130-du-fond-de-labime »}] A l’approche de Pâques, Rose Bacot met en musique le psaume 130 et propose aux enfants de le dessiner. Une dégustation de Challa sera proposée à la fin de la séance. Un atelier sur le psaume 130, pour intérioriser et s’approprier cette supplication à l’approche des fêtes pascales : en le dessinant et en le visualisant, découvrir et expérimenter la liberté et la confiance que le psalmiste vit en Dieu ! Quand la clarinette conte, qu’est-ce que c’est ? Rose Bacot propose plusieurs contes d’origine juive, de l’Europe de l’Est, accompagnés de musique klezmer. Tous empreints de poésie, d’humour et d’une touche de philosophie, ces contes musicaux, qui s’adressent aux petits comme aux grands, participent à un éveil musical et représentent une ouverture culturelle. Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/psaume-130-du-fond-de-labime

