Mardis des Bernardins : Que doit-on à son pays ? Collège des Bernardins, 21 mars 2023, Paris.

Après avoir animé la table ronde « Faut-il encore lire ? », les étudiants de classes préparatoires de Blomet continuent de vous inviter à leur série de soirées sur le thème du « commun » (ensemble des ressources qui sont partagées collectivement).

On ne choisit ni le lieu ni l’époque de notre naissance. Notre pays nous offre un ancrage dans le monde, des droits, des libertés… mais nous impose aussi des lois, des devoirs et des impôts.

Nous ne l’avons pas choisi et pourtant nous lui sommes redevables. État-providence ? Héritage historique et culturel ? Communauté ? Simple entité administrative ? De quoi ou de qui sommes-nous tributaires ?

Pierre Manent : normalien, philosophe, professeur de philosophie politique, Pierre Manent est ancien directeur de l’EHESS et auteur de nombreux ouvrages sur les évolutions de la société française. Il est co-fondateur avec Raymond Aron de la revue Commentaires. On lui doit de nombreux essais de philosophie politique, parmi lesquels La raison des nations : Réflexions sur la démocratie en Europe (Gallimard), Situation de la France (Desclée de Brouwer), La loi naturelle et les droits de l’Homme (PUF). Il vient de publier Pascal et la proposition chrétienne, chez Grasset. Loïc Finaz : vice-Amiral, Loïc Finaz est ancien directeur de l’Ecole de guerre, diplômé entre autres de l’Ecole Navale et d’HEC. Il s’est investi dans la « lutte sous la mer » et a commandé plusieurs bâtiments sous-marins. Il s’est occupé de politique des Ressources Humaines, de conduite des Opérations et de Relations Internationales. Il a dirigé le Service de Recrutement de la Marine et son Centre d’Etudes Stratégiques. Il est l’auteur de nombreux livres sur la marine, parmi lesquels Echouage et Nous avions accosté à Guayaquil, (éditions de la Table Ronde), ainsi que La liberté du commandement, un essai sur le rôle des décideurs (éditions des Equateurs). Benoît Hamon : longtemps engagé au Parti Socialiste avant de fonder son mouvement Génération.s en 2017, Benoît Hamon a été Député européen (2004-2009), Ministre délégué à l’Economie sociale et solidaire (2012-2014), puis Ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (2014). Il est actuellement directeur de l’association internationale SINGA, qui s’engage pour l’intégration des personnes réfugiées et migrantes autour de projets sociaux, professionnels et entrepreneuriaux.

2023-03-21T20:00:00+01:00 – 2023-03-21T22:00:00+01:00

