Comme c’est dommage ! Collège des Bernardins, 18 mars 2023, Paris.

Avec Bigflo et Oli – et bien d’autres ! nous nous demanderons si le temps qui passe est un obstacle à notre bonheur…

Le temps s’en va, le temps s’en va, ma Dame, Las ! le temps, non, mais nous nous en allons.

Pierre de Ronsard

Le temps est-il notre allié dans notre quête du bonheur ou juste un adversaire avec qui nous sommes obligés de composer ?

« À la recherche du temps perdu » ou engagé dans une course folle pour « gagner du temps », peut-on réellement perdre son temps ? Nous est-il ainsi possible de nous réconcilier avec celui qu’on accuse, tour à tour, de filer trop lentement ou trop vite ? Sommes-nous prêt à affirmer avec Alexis de Tocqueville que « ce que le vulgaire appelle du temps perdu est bien souvent du temps gagné » ?

Un atelier, participatif ou non – selon les tempéraments de chacun – et qui – à partir de chansons, de citations et de vidéos – se veut être non seulement une réflexion sur le temps mais aussi une invitation concrète à le repenser comme un allié dans notre quête du bonheur !

Les Banquets-Philo, qu’est-ce que c’est ?

Un banquet, c’est généreux et savoureux. C’est pourquoi seront conviés à la réflexion, en plus de nos irremplaçables expériences personnelles, des acteurs, des chanteurs, des hommes de lettres et des artistes, voire… des humoristes. Chaque thème existentiel sera ainsi inspiré et illustré par les arts… et par nos vies. Et pour que soient rassasiés aussi bien nos corps que nos esprits, un apéritif égayera les échanges.

Informations

