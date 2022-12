24h dans la vie des moines Collège des Bernardins, 15 mars 2023, Paris.

Les ateliers en famille.

Les murs du Collège des Bernardins recèlent de mystères et de secrets… venez les explorer en famille, autour d’une visite guidée interactive, ludique et sensorielle, et revivez la journée d’un moine au Moyen Âge !

De la Nef au cellier en passant par l’ancienne sacristie, plongez au cœur des huit siècles d’histoire du Collège des Bernardins en découvrant ses différents espaces. Rythmé de jeux, d’ateliers et d’échanges, cette visite participative et sensorielle éveille les enfants et leurs familles à l’histoire palpitante de ces lieux !

