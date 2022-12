La loi du silence Collège des Bernardins Paris Catégorie d’évènement: Paris

La loi du silence Collège des Bernardins, 11 mars 2023, Paris. La loi du silence Samedi 11 mars 2023, 17h00 Collège des Bernardins Ciné-club. Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France 5e Arrondissement Paris 75005 Paris Île-de-France [{« link »: « https://www.collegedesbernardins.fr/content/la-loi-du-silence »}] Le prêtre qui en savait trop… Réalisé par Alfred Hitchcock , 1953

Durée du film : 1h35

Film en version originale, sous-titré en français Synopsis : Caché sous une soutane, le sacristain d’une église de la ville de Québec tue un avocat qu’il s’apprêtait à voler. Surpris par le prêtre de la paroisse, le père Logan, il lui avoue le meurtre dans le secret du confessionnal. Mais les soupçons de la police se portent rapidement sur le prêtre. Bande annonce Ciné-club, qu’est-ce que c’est ? Des rendez-vous pour éveiller et former l’esprit critique des jeunes face aux films, interroger l’Homme dans toutes ses dimensions et grandir dans l’art de contempler ! Chaque projection est suivie d’un temps d’analyse, d’échanges et de débat animé par Sabine de La Moissonnière. Pour aller plus loin Sabine de La Moissonnière, Éduquer par le cinéma, Tome 1&2, éditions Le Centurion, Paris, 2020 Radio Notre-Dame - Écoute dans la nuit, 11 mars 2021 : Quels sont les films qui vous ont fait grandir ? Avec Jean-Damien Bouyer et Sabine de la Moissonnière Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/la-loi-du-silence

