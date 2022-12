Le chant du loup Collège des Bernardins Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le chant du loup Collège des Bernardins, 28 janvier 2023, Paris. Le chant du loup Samedi 28 janvier 2023, 17h00 Collège des Bernardins Ciné-club. Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France 5e Arrondissement Paris 75005 Paris Île-de-France [{« link »: « https://www.collegedesbernardins.fr/content/le-chant-du-loup »}] Quand un pays crée son propre ennemi, l’escalade militaire et politique vire à la farce tragique. Réalisé par Antonin Baudry , 2019

Durée du film : 1h45

Film en version française Synopsis : Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A bord d’un sous-marin nucléaire français, tout repose sur lui, l’Oreille d’Or.

Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de mort. Il veut retrouver la confiance de ses camarades mais sa quête les entraîne dans une situation encore plus dramatique. Dans le monde de la dissuasion nucléaire et de la désinformation, ils se retrouvent tous pris au piège d’un engrenage incontrôlable. Bande annonce Ciné-club, qu’est-ce que c’est ? Des rendez-vous pour éveiller et former l’esprit critique des jeunes face aux films, interroger l’Homme dans toutes ses dimensions et grandir dans l’art de contempler ! Chaque projection est suivie d’un temps d’analyse, d’échanges et de débat animé par Sabine de La Moissonnière. Pour aller plus loin Sabine de La Moissonnière, Éduquer par le cinéma, Tome 1&2, éditions Le Centurion, Paris, 2020 Radio Notre-Dame - Écoute dans la nuit, 11 mars 2021 : Quels sont les films qui vous ont fait grandir ? Avec Jean-Damien Bouyer et Sabine de la Moissonnière Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/le-chant-du-loup

